Спрос россиян на недвижимость в Дубае рухнул

Emirates.Estate: в июне спрос на жилье в Дубае упал на 28,1 процента относительно мая

Граждане России стали меньше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае — в июне 2022 года относительно мая спрос на жилье на популярном курорте рухнул на 28,1 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщают аналитики портала Emirates.Estate.

Снижение интереса к объектам в Дубае стало самым сильным в этом году. Несмотря на падение спроса за месяц, по сравнению с июнем 2021 года интерес россиян к недвижимости в городе вырос более чем в 3,5 раза — положительная динамика составила 268,79 процента. Относительно июня 2020 спрос подскочил более чем в шесть раз — на 536,73 процента.

За первые полгода 2022-го относительно аналогичного периода 2021-го спрос вырос на 253,2 процента, а относительно 2020-го — на 422,39 процента.

Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин связал ажиотажный спрос москвичей на жилье в Дубае с тем, что россияне потеряли доступ к западным рынкам недвижимости. По его словам, жителей столицы привлекает возможность стать резидентом ОАЭ за счет покупки недвижимости в государстве, которая дает право открыть счет в местном банке, получив доступ к международным рынкам, а также позволяет оптимизировать там налогообложение.