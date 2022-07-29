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В ДНР сообщили о 40 погибших из-за удара ВСУ по тюрьме в Еленовке

Власти ДНР сообщили о 40 погибших и 130 пострадавших из-за удара ВСУ по тюрьме в Еленовке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по тюрьме в Еленовке погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Министерства информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По словам представителя властей республики, спасатели пока разбирают завалы, число погибших и пострадавших может увеличиться.

Как подчеркнул Безсонов, попадание пришлось на барак с украинскими военнопленными. «Военно-политическое руководство Украины, видимо решило избавиться от ненужного балласта», — пишет он.

Ранее стало известно о ракетном обстреле ВСУ Иловайска. В сторону населенного пункта было выпущено две ракеты из РСЗО.

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Алевтина Запольская
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