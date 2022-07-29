В ДНР рассказали о ракетном обстреле ВСУ Иловайска

СЦКК ДНР сообщило об обстреле ВСУ Иловайска из РСЗО

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказало об обстреле города Иловайска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает ТАСС.

«В 01:55 по населенному пункту Иловайск выпущено две ракеты из РСЗО», — сказано в сообщении.

Модель РСЗО, из которой украинское военные производили обстрел, не уточняется.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у некоторых партнеров Киева начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима. По словам министра иностранных дел, некоторые западные партнеры начали активно предлагать Украине начать мирные переговоры с российской стороной.