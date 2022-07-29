Глава МИД Украины заявил о «зуде» у партнеров Киева о переговорах с Россией

Глава МИД Украины Кулеба заявил о «зуде» у партнеров Киева о переговорах с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у некоторых партнеров Киева начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима. Его слова приводит РБК.

По словам министра, некоторые западные партнеры начали активно предлагать Украине начать мирные переговоры с российской стороной.

«Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — добавил Кулеба.

Также глава МИД заявил, что Киев не видит сигналов, которые бы говорили о том, что Москва хочет вести переговоры.

Ранее Кулеба заявил, что республика будет вести переговоры с Россией только «после ее поражения» на поле боя, иные условия для страны неприемлемы. «Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны, и никто на эту тему не встречается», — заявил он.