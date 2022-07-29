Поставки продукции из Швейцарии в Россию взлетели в девять раз

Швейцарский экспорт в Россию взлетел в девять раз за два месяца

Швейцарский экспорт в Россию турбореактивных двигателей, воздушных насосов и другого оборудования за последние два месяца взлетел в девять раз, поскольку производители торопились выполнить любые заказы до того, как из-за санкций продажи станут незаконными, пишет Bloomberg.

По данным швейцарской таможни, поставки турбореактивных и турбовинтовых двигателей, а также других газовых турбин с января по апрель варьировались в денежном выражении от одного миллиона швейцарских франков (1,04 миллиона долларов) до 2,5 миллиона в месяц.

Общий объем швейцарского экспорта в Россию в июне составил 492 миллиона франков. Это на 83 процентов больше, чем в январе. Такой показатель был достигнут в основном за счет продаж фармацевтической продукции, лекарств, средств диагностики. Сложное оборудование Россия не может легко заменить сама, отмечает издание.

В целом, по данным Центробанка, российский импорт сократился на 22 процента во втором квартале — до 72,3 миллиарда долларов. Власти прекратили публикацию подробных данных из-за санкций.

Евросоюз (ЕС) и Великобритания ввели запрет на экспорт большинства турбореактивных двигателей, также запрещены продажи в Россию различных насосов более высокого класса, используемых в ключевых отраслях промышленности или в вооруженных силах. Некоторые из этих ограничений уже действуют.

Ранее сообщалось, что Швейцария повторит санкции Евросоюза в отношении России, предусмотренные шестым пакетом ограничений.