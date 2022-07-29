Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поставки продукции из Швейцарии в Россию взлетели в девять раз

Швейцарский экспорт в Россию взлетел в девять раз за два месяца

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Швейцарский экспорт в Россию турбореактивных двигателей, воздушных насосов и другого оборудования за последние два месяца взлетел в девять раз, поскольку производители торопились выполнить любые заказы до того, как из-за санкций продажи станут незаконными, пишет Bloomberg.

По данным швейцарской таможни, поставки турбореактивных и турбовинтовых двигателей, а также других газовых турбин с января по апрель варьировались в денежном выражении от одного миллиона швейцарских франков (1,04 миллиона долларов) до 2,5 миллиона в месяц.

Общий объем швейцарского экспорта в Россию в июне составил 492 миллиона франков. Это на 83 процентов больше, чем в январе. Такой показатель был достигнут в основном за счет продаж фармацевтической продукции, лекарств, средств диагностики. Сложное оборудование Россия не может легко заменить сама, отмечает издание.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Оказался вдруг. Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
Оказался вдруг.Россия видит в Китае союзника в борьбе с Западом. Но готов ли Пекин помочь обойти санкции?
23 июня 2022

В целом, по данным Центробанка, российский импорт сократился на 22 процента во втором квартале — до 72,3 миллиарда долларов. Власти прекратили публикацию подробных данных из-за санкций.

Евросоюз (ЕС) и Великобритания ввели запрет на экспорт большинства турбореактивных двигателей, также запрещены продажи в Россию различных насосов более высокого класса, используемых в ключевых отраслях промышленности или в вооруженных силах. Некоторые из этих ограничений уже действуют.

Ранее сообщалось, что Швейцария повторит санкции Евросоюза в отношении России, предусмотренные шестым пакетом ограничений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия начнет выходить из МКС после 2024 года
Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН
Бывший футболист клуба РПЛ рассказал об отношении к русским в Польше
Одежда одного стиля стала трендом благодаря соцсетям
Во Франции массово ограничили потребление воды
Подросток из Подмосковья сломал шею во время тренировки во дворе
Рыбак поймал редчайшего ярко-синего лобстера
Молдавия захотела переформатировать миротворческую миссию в Приднестровье
Российский подросток жестоко избил девочку и сбросил ее в овраг
На месте загадочных космических взрывов нашли далекие галактики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.