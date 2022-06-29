Швейцария повторит санкции Евросоюза против России

Швейцария объявила о мерах против России по аналогии с шестым пакетом санкций Евросоюза

Швейцария повторит санкции Евросоюза в отношении России, предусмотренные шестым пакетом ограничений, следует из объявления правительства страны. Таким образом страна реализует на практике решение, которое было принято 10 июня. Меры вступят в силу вечером 29 июня.

«Эти меры включают в себя эмбарго на нефть и определенные нефтепродукты из России. По аналогии с мерами, принятыми в Евросоюзе, приобретение, импорт или транспортировка этой продукции в Швейцарию или внутри страны запрещены», — уточняется в публикации.

Также предполагается запрет на оказание услуг в том числе страховых и перестраховочных компаний, которые касались бы транспортировки указанных товаров в любом государстве. «Эмбарго вступит в силу постепенно, как и в Евросоюзе, полноценно оно будет действовать с начала 2023 года после переходного периода», — сообщается в объявлении.

Другие меры касаются финансового сектора: теперь запрещено оказание российскому правительству или организациям услуг в сфере бухгалтерского дела, консалтинга и связей с общественностью.

Брюссель официально ввел шестой пакет антироссийских санкций в начале июня. Основной мерой в рамках нового санкционного пакета стало частичное эмбарго на поставки нефти из России. Под запрет не попадет сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба». Планируется, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев.