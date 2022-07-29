Женщина провалилась во внезапно возникшую посреди дороги воронку и выжила

В Новой Зеландии туристку госпитализировали после падения в геотермальную воронку

Туристка из Австралии едва не погибла в Новой Зеландии после падения в геотермальную воронку, которая внезапно возникла посреди дороги. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, это произошло в популярной курортной деревне Вакареварева. Во время прогулки по пешеходной дорожке женщина провалилась в воронку шириной два метра.

В результате падения путешественница выжила, но получила серьезные травмы, ее госпитализировали. Сейчас она находится в стабильном состоянии под присмотром врачей.

Фумаролы — терминальные воронки, из которых выбрасывается пар и вулканические газы, часто при экстремальных температурах до 400 градусов по Цельсию. Иногда (при более низких температурах) их используют как горячие бассейны для купания.

Ранее в июле группа российских туристов из Екатеринбурга едва не погибла во время похода в Карелии. Компания разбила палаточный лагерь, после чего началась гроза. В результате в одно из деревьев неподалеку ударила молния, оно упало в метре от палатки.