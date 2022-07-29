В ДТП на российской трассе погибла семья из пяти человек

В ДТП на Кубани погибла семья из пяти человек из Петербурга, среди них трое детей

В ДТП в Краснодарском крае погибла семья из пяти человек из Санкт-Петербурга, включая троих детей. Об этом в пятницу, 29 июля, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры российского региона сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на трассе Роговская — Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. Легковой автомобиль Ford Focus лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легкового авто: он выехал на встречную полосу. Telegram-канал Kub Mash сообщает, что погибшие — бабушка, дедушка и внуки 8, 11 и 14 лет.

27 июля смертельное ДТП произошло в Уфе. 28-летняя женщина на Nissan Juke на пешеходном переходе сбила мать с шестилетним ребенком.