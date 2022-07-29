Россиянам станет проще попасть в Европу по суше

Перевозчик Ecolines с 6 августа увеличит количество рейсов в Хельсинки до трех в день

Автобусный перевозчик Ecolines увеличит количество отправлений из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, с 6 августа вместо двух рейсов в день будут выполняться три. «Мы вышли на допандемийное количество отправлений на Хельсинки», — заявили в компании и добавили, что это связано со снятием ограничений на пересечение границы по суше и резким ростом пассажиропотока.

Кроме того, россиянам станет проще попасть в европейскую страну после запуска ночных автобусных рейсов в Финляндию от Lux Express. Как сообщает «Фонтанка», с 1 августа перевозчик будет отправляться из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 23:30, а из Хельсинки в Санкт-Петербург — в 22:30.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Финляндии отказалось аннулировать действующие визы россиян. Власти также не будут запрещать выдачу виз гражданам России в одностороннем порядке.