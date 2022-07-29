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Через самые крупные леса на планете построят магистраль

В Бразилии через леса Амазонии разрешили построить автомагистраль

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бразильское управление, занимающееся вопросами экологии, выдало разрешение на строительство автомагистрали через леса Амазонии, которые считаются самыми крупными на планете. Работы могут привести к вырубке деревьев, сообщает The Guardian.

Изначально дорога BR-319 между городами Манаус и Порто-Велью была построена в 1970-х годах, однако вскоре пришла в упадок, так как находится в тропических лесах. В итоге она заросла и превратилась в непроходимый участок, а в сезоны дождей покрывается грязью. Теперь президент Жаир Болсонару пообещал восстановить трассу, по которой жители смогут передвигаться круглый год.

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В начале планируют вымостить один участок дороги, который находится в худшем состоянии, чем остальные. Ответственные за проект пообещали не навредить природе во время работ. Однако экологии выразили обеспокоенность, отметив, что таким образом власти предоставят недобросовестным предпринимателям легкий доступ к лесам. По подсчетам, строительство магистрали к 2030 году в пять раз усилит обезлесение.

В марте 2022 года ученые из британского Университета Эксетера выяснили, что состояние лесов Амазонки приблизилось к критическому. Экосистеме стало все сложнее сопротивляться изменению климата из-за деятельности человека, и она находится на грани экологической катастрофы.

Нина Ташевская
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