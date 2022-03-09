Самые крупные леса на планете оказались на грани экологической катастрофы

The Guardian: состояние лесов Амазонки приблизилось к критическому

Состояние лесов Амазонки приблизилось к критическому. Экосистеме становится все сложнее сопротивляться изменению климата из-за деятельности человека, и она находится на грани экологической катастрофы. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из британского Университета Эксетера, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Спутниковые наблюдения с 1991 по 2016 год показали, что три четверти от всех амазонских джунглей начиная с 2000-х годов утратили способность «самолечения» после засухи и пожаров. Ученые сделали вывод, что одними из причин являются вырубка лесов и глобальное потепление, так как наибольшие потери понесли территории, связанные с деятельностью человека. Кроме того, из-за изменения климата сильно пострадали засушливые районы.

В последние годы способность самых крупных лесов планеты к самовосстановлению ухудшается, и они тратят все больше времени на «лечение» после повреждений. Если человечество продолжит вырубать деревья и разжигать пожары, то районы, где раньше находились леса Амазонки, за несколько десятилетий превратятся в пастбища. Тропические животные погибнут, а в воздух высвободится от 150 до 200 миллиардов тонн углерода. Все эти факторы станут точкой невозврата, после которой будет невозможно ни спасти леса Амазонки, ни рассчитывать на благоприятный исход в борьбе с изменением климата.

Один из авторов исследования Никлас Бурс рассказал The Guardian, что пока переломный момент еще не настал и «надежда есть». Ученые отметили, что у человечества осталось «узкое окно возможностей» для того, чтобы принять срочные меры по спасению тропических лесов Амазонки. Они считают, что усилия по остановке обезлесения и восстановлению экосистемы помогут вернуть им некоторую устойчивость к изменению климата.

Кроме того, ученые и экоактивисты отмечают, что большое влияние на ситуацию с лесами Амазонки оказывают власти южноамериканских стран. Так, правительство президента Бразилии Жаира Болсонару подверглось резкой критике Greenpeace за поощрение вырубки лесов, которая к ноябрю 2021-го выросла на 22 процента по сравнению с прошлым годом и достигла рекордно высокого уровня с 2006 года.