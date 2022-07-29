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Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Швейцарский банк в Женеве заблокировал личный счет постпреда России при ООН Гатилова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Банк в городе Женева в Швейцарии заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН Геннадия Гатилова.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство.

В ведомстве рассказали об усложнении рабочего процесса из-за искусственных препон, создаваемых Швейцарией для повседневной жизни российской дипмиссии. «Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России», — уточнили в постпредстве.

В представительстве также уточнили, что заблокированный счет Гатилова использовался в том числе для покрытия медицинских расходов.

Ранее стало известно, что Швейцария отказалась лечить раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это противоречит статусу нейтрального государства. В МИД страны также заявили, что «отличить гражданских лиц от военных почти невозможно».

Виктория Кондратьева
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