Швейцарский банк заблокировал личный счет постпреда России при ООН

Швейцарский банк в Женеве заблокировал личный счет постпреда России при ООН Гатилова

Банк в городе Женева в Швейцарии заблокировал личный счет постоянного представителя России при ООН Геннадия Гатилова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство.

В ведомстве рассказали об усложнении рабочего процесса из-за искусственных препон, создаваемых Швейцарией для повседневной жизни российской дипмиссии. «Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину — потому что мы из России», — уточнили в постпредстве.

В представительстве также уточнили, что заблокированный счет Гатилова использовался в том числе для покрытия медицинских расходов.

Ранее стало известно, что Швейцария отказалась лечить раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это противоречит статусу нейтрального государства. В МИД страны также заявили, что «отличить гражданских лиц от военных почти невозможно».