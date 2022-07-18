Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Швейцария отказалась лечить раненых солдат ВСУ

Швейцария отказалась лечить раненых солдат ВСУ из-за статуса нейтрального государства

Фото: Shutterstock

Швейцария отказалась лечить раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это противоречит статусу нейтрального государства. Об этом сообщает газета Tages Anzeiger.

Отмечается, что больницы на Украине перегружены, поэтому правительство пытается эвакуировать раненых за границу. Как стало известно, Швейцарию также официально попросили о содействии еще в мае. Хотя кантоны со своими госпиталями отреагировали положительно, в конце июня МИД страны выступил с отказом.

Согласно первоначальному запросу, в швейцарских госпиталях должны содержаться не только украинские солдаты, но и гражданские (женщины и дети), причем не только получившие ранения. Запрос исходил не напрямую от украинского правительства, а от одной из структур НАТО — Координационного центра по реагированию на стихийные бедствия в Евро-Атлантике.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

По данным газеты, позиция МИД оказалась в этом вопросе решающей. Главным аргументом Швейцарии стало возможное нарушение нейтрального статуса. Так, в соответствии с одной из Женевских конвенций и Гаагской конвенцией от 1907 года, нейтральные государства обязаны обеспечить, чтобы после выздоровления военные не участвовали в военных действиях.

Кроме того, Швейцария не согласилась принимать на лечение украинцев, поскольку «отличить гражданских лиц от военных почти невозможно».

Ранее стало известно, что Грузия больше не будет обеспечивать бесплатным жильем украинских беженцев. Вместо этого украинцам будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 300 лари (приблизительно 5800 рублей) на семью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Народная милиция объявила о взятии Северска
В Петербурге впервые устроили массовое караоке
СКР возбудил дело после двойного убийства в психоневрологическом интернате
Захарова обвинила Киев в нежелании мира для Украины
Появились подробности о личности сбившего четырех девушек на Audi студента
В Индии автобус с 30 пассажирами сорвался в реку
Стали известны подробности о насмерть сбитых пьяным россиянином на Audi девушках
Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке
Убийца директора интерната в Кабардино-Балкарии попал на видео
Прокурор отказался от девяти пунктов обвинения по делу «Омбудсмена полиции»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.