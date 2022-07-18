Швейцария отказалась лечить раненых солдат ВСУ из-за статуса нейтрального государства

Швейцария отказалась лечить раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку это противоречит статусу нейтрального государства. Об этом сообщает газета Tages Anzeiger.

Отмечается, что больницы на Украине перегружены, поэтому правительство пытается эвакуировать раненых за границу. Как стало известно, Швейцарию также официально попросили о содействии еще в мае. Хотя кантоны со своими госпиталями отреагировали положительно, в конце июня МИД страны выступил с отказом.

Согласно первоначальному запросу, в швейцарских госпиталях должны содержаться не только украинские солдаты, но и гражданские (женщины и дети), причем не только получившие ранения. Запрос исходил не напрямую от украинского правительства, а от одной из структур НАТО — Координационного центра по реагированию на стихийные бедствия в Евро-Атлантике.

По данным газеты, позиция МИД оказалась в этом вопросе решающей. Главным аргументом Швейцарии стало возможное нарушение нейтрального статуса. Так, в соответствии с одной из Женевских конвенций и Гаагской конвенцией от 1907 года, нейтральные государства обязаны обеспечить, чтобы после выздоровления военные не участвовали в военных действиях.

Кроме того, Швейцария не согласилась принимать на лечение украинцев, поскольку «отличить гражданских лиц от военных почти невозможно».

Ранее стало известно, что Грузия больше не будет обеспечивать бесплатным жильем украинских беженцев. Вместо этого украинцам будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 300 лари (приблизительно 5800 рублей) на семью.