ФСБ показала на видео задержание готовивших теракт в Липецке украинцев

ФСБ показала на видео подготовку украинских диверсантов к теракту на автостанции в Липецке

ФСБ показала на видео подготовку к теракту в Липецке украинских диверсантов и их последующее задержание. Ролик в пятницу, 29 июля, в своем Telegram-канале публикует «Коммерсантъ».

На кадрах демонстрируется автостанция «Сокол» в Липецке, где планировался теракт, также показаны кадры наблюдения за диверсионной группой, осматривавшей место планируемого взрыва, и их последующее задержание спецназом ФСБ. Затем один из задержанных указывает место схрона самодельного взрывного устройства и рассказывает, что он действовал по указанию запрещенной в России экстремисткой группировки «Правый сектор».

Также на видео присутствуют найденные в телефоне одной из задержанных кадры подготовки диверсантов в составе военизированного подразделения на Украине.

29 июля сообщалось, что подозреваемого вместе с сообщницами задержали в селе Горицы Доровского района области. Диверсанты — мужчина и две женщины, граждане Украины, прибыли в Россию для подготовки теракта на автостанции «Сокол». У них нашли элементы самодельной бомбы большой мощности, которую они собирались взорвать на автостанции.