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ФСБ задержала готовивших теракт в Липецке трех диверсантов «Правого сектора»

ФСБ задержала трех диверсантов запрещенного в России «Правого сектора» с элементами бомбы

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала трех диверсантов запрещенного в России «Правого сектора». Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемых задержали в селе Горицы Доровского района области. Диверсанты — мужчина и две женщины готовили теракт в одном из людных мест Липецка. У них нашли элементы самодельной бомбы.

Владимир Седов
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