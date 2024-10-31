Приговор готовившим теракт в Липецке украинским диверсантам признали законным

Суд признал законным приговор троим диверсантам, планировавшим теракт в Липецке

Верховный суд России признал вынесенный приговор в отношении трех украинских диверсантов, которые планировали взрыв на автостанции в Липецке в 2022 году, законным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, в суде сказали, что апелляционная инстанция признала приговор законным. Речь идет о приговоре, вынесенном 2-м Западным окружным военным судом в отношении Александра Свергуна, Яны Даниловой и Ирины Пузановой. Они признаны виновными по статьям об участии в экстремистской организации, контрабанде взрывчатых веществ, незаконном обороте взрывчатых веществ, изготовлении взрывных устройств и подготовке к теракту. Так, Свергун получил 14 лет лишения свободы в колонии, Данилова — 11 лет, а Пузанова — шесть.

Ранее сообщалось, что 2-й Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговор 12 гражданам, причастным к 13 диверсиям и подготовке поджога многоцелевых истребителей в одной из воинских частей Приморского края.