В Липецке ФСБ задержала диверсантов «Правого сектора» за подготовку теракта на автостанции

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Липецке — Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала трех диверсантов запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает РИА Новости.

Подозреваемых задержали в селе Горицы Доровского района Липецкой области. По данным ФСБ, диверсанты — мужчина и две женщины с украинским гражданством — готовили теракт в людном месте одного из объектов транспортной структуры Липецка. Один из диверсантов признался, что объектом атаки должна была стать липецкая автостанция «Сокол».

У задержанных нашли элементы самодельного взрывного устройства (СВУ) большой мощности.

Кроме того, оперативники обнаружили переписку диверсантов с другими участниками запрещенного «Правового сектора», доказывающую их намерения устроить теракт.

Диверсантов готовили в лагере с иностранными инструкторами

Как отмечают в ФСБ, задержанный главарь диверсантов ранее был неоднократно судим за педофилию. Вместе с сообщницами он входил в состав диверсионно-разведывательной группы под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ). По словам оперативника ФСБ, диверсантов готовили в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов.

Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника. Оперативник ФСБ России

Задержание украинских диверсантов попало на видео

ФСБ показала на видео подготовку украинских диверсантов к теракту в Липецке и их последующее задержание. На кадрах демонстрируется автостанция «Сокол» в Липецке, где планировался теракт, а также показаны кадры наблюдения за диверсионной группой, осматривавшей место планируемого взрыва, и их последующее задержание спецназом ФСБ.

Затем один из задержанных указывает место схрона самодельного взрывного устройства и рассказывает, что он действовал по указанию «Правого сектора». Также на видео присутствуют найденные в телефоне одной из задержанных кадры подготовки диверсантов в составе военизированного подразделения на Украине.

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