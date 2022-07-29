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В Липецке пойманный ФСБ диверсант признался в подготовке теракта на автостанции

В Липецке задержанный ФСБ диверсант признался в подготовке теракта на автостанции «Сокол»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Задержанный в Липецке сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России диверсант признался, что готовил теракт на автостанции «Сокол» по указанию руководства «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом в пятницу, 29 июля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемого вместе с сообщниками задержали в селе Горицы Добровского района Липецкой области. Диверсанты — мужчина и две женщины, граждане Украины, прибыли в Россию для подготовки теракта на автостанции «Сокол». У них нашли элементы самодельной бомбы большой мощности, которую они собирались взорвать на автостанции.

Задержанный главарь диверсантов ранее был неоднократно судим за педофилию, задержанные женщины входят в состав диверсионно-разведывательной группы, находящейся под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ). Помимо элементов взрывного устройства, у задержанных была обнаружена их переписка с другими участниками «Правового сектора», доказывающая их намерения устроить теракт.

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Владимир Шарапов
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