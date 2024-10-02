Военный суд вынес приговор 12 готовившим теракт в российском регионе диверсантам

Военный суд вынес приговор 12 диверсантам, готовившим теракт в Приморском крае

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 12 гражданам, причастным к 13 диверсиям и подготовке поджога многоцелевых истребителей в одной из воинских частей Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, неизвестный для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России организовал преступную группу (ОПГ). В нее вошли осужденные. С декабря 2022 года по январь 2023 года они совершали диверсии на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения Москвы и Красноярского края. Кроме того, члены группы готовили теракт — поджог истребителей. Отмечается, что среди объектв совершенных ими диверсий — локомотив и шкафы энергоснабжения, беспечивающие безопасное движение поездов, и трансформаторные подстанции.

Суд назначил членам ОПГ наказание от 8,5 года до 23 лет колонии.

Ранее в Хабаровске суд приговорил местного жителя по имени Цан-Хою к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию.