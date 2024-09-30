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12:34, 30 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина по имени Цан-Хою приговорили к 15 годам за госизмену и диверсию

В Хабаровске суд приговорил Цан-Хою к 15 годам за госизмену и диверсию

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Хабаровске суд приговорил местного жителя по имени Цан-Хою к 15 годам лишения свободы за госизмену и диверсию. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые три года россиянин проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по шести статьям, среди которых 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 275 («Госизмена») УК РФ.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поэтому других подробностей не раскрывают.

Ранее сообщалось, что в законную силу вступил приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом агенту Службы безопасности Украины (СБУ) за госизмену и теракты на территории Подмосковья.

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