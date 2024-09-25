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13:14, 25 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре в 25,5 года украинскому агенту за теракты в Подмосковье

ФСБ: агент СБУ получил 25,5 года колонии за теракты в Подмосковье и госизмену

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В законную силу вступил приговор, вынесенный 2-м Западным окружным военным судом агенту Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Недильскому за госизмену и теракты на территории Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Московскому региону.

54-летний гражданин России признан виновным в поджогах двух административных зданий, сборе информации для иностранных спецслужб и осквернении воинских мемориалов. Он получил 25 лет и шесть месяцев лишения свободы, первые восемь лет он проведет в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима. Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей.

По данным ФСБ, Недильский родился на Украине, в 1994 году переехал в Россию. После начала специальной военной операции в марте 2022 года его родственники выехали в Грецию, там же он был завербован СБУ. Недильский передал украинской разведке информацию о месторасположении объектов транспортной и гражданской инфраструктуры на территории Московской и Смоленской областей для использования при подготовке диверсионно-террористических актов. Он также осквернил мемориал «Скорбящая мать» и «Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов».

Недильский попытался поджечь здание военкомата в Можайске ночью 12 июля 2022 года, бросив бутылки с зажигательной смесью в окно здания, однако возгорания не произошло. По такой же схеме он пытался совершить теракт в здании, где располагается военно-учетный стол администрации города Шаховская.

В ФСБ показали видео с моментом совершения преступлений и признанием осужденного.

На кадрах видно, как Недильский сознается в содеянном.

16 сентября 2022 года его задержали сотрудники МВД по Московской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 275 («Госизмена»), 205 («Теракт»), 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и 214 («Вандализм»).

24 сентября сообщалось, что в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жителя, выполнявшего задания СБУ.

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      Любовь Ширижик
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