ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

В Запорожской области ФСБ задержала жителя, выполнявшего задания СБУ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жителя, выполнявшего задания Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, мужчина собирал и передавал через мессенджер данные о местоположении личного состава и военной техники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Донецка за участие в террористической деятельности. Он также следил за машинами российских военных по заданию украинских спецслужб,