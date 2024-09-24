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09:34, 24 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

В Запорожской области ФСБ задержала жителя, выполнявшего задания СБУ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали жителя, выполнявшего задания Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, мужчина собирал и передавал через мессенджер данные о местоположении личного состава и военной техники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Донецка за участие в террористической деятельности. Он также следил за машинами российских военных по заданию украинских спецслужб,

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      Илона Палей
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