Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:07, 24 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала жителя российского города за участие в террористической деятельности

В Донецке ФСБ задержала жителя по делу об участии в терроризме

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Донецке сотрудники ФСБ задержали жителя по делу об участии в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По его данным, мужчина следил за машинами российских военных по заданию украинских спецслужб, а также выступил в качестве посредника в передаче денег за совершение террористических актов своему подельнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ показала видео с признанием шпионившего в Луганской народной республике гражданина Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов заявил о спасении бойцов ВС России. Военные около месяца провели в окружении ВСУ в Курской области

      Зеленский заявил о близости завершения конфликта

      Поджегших вертолет за вознаграждение российских подростков арестовали

      Военкор заявил о кадровых изменениях после смерти Эрнеста и Гудвина

      Оценены возможности Telegram по раскрытию данных пользователей

      ФСБ задержала жителя российского города за участие в террористической деятельности

      Россиянам назвали отличия гриппа от ОРВИ

      Губернатор раскрыл состояние пострадавших при обстреле со стороны ВСУ россиян

      В России заявили об исчезновении сверхвысоких зарплат в IT-отрасли

      Мужчина расстался с девушкой и получил неожиданное требование от нее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше