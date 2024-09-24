ФСБ задержала жителя российского города за участие в террористической деятельности

В Донецке ФСБ задержала жителя по делу об участии в терроризме

В Донецке сотрудники ФСБ задержали жителя по делу об участии в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По его данным, мужчина следил за машинами российских военных по заданию украинских спецслужб, а также выступил в качестве посредника в передаче денег за совершение террористических актов своему подельнику. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ показала видео с признанием шпионившего в Луганской народной республике гражданина Украины.