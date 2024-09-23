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17:21, 23 сентября 2024Силовые структуры

Признание задержанного в ЛНР шпиона попало на видео

ФСБ показала видео с признанием шпионившего в ЛНР гражданина Украины

ФСБ показала видео с моментом задержания шпионившего в Луганской народной республике (ЛНР) гражданина Украины Александра Соколова и его признательные показания. Видео «Ленте.ру» предоставила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

На кадрах видно, как силовики задерживают вышедшего из магазина мужчину и отводят в машину. На допросе задержанный рассказывает, что с мая 2022 года по февраль 2023 года он собирал и передавал информацию в украинские Telegram-каналы о расположении российских войск, а также призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержанный положительно отзывался об издевательствах над российскими военнослужащими и передавал координаты для нанесения ракетных ударов по местам базирования войск России.

Соколов признан виновным по статьям 276 («Шпионаж») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и созданием учетных записей в социальных сетях, сроком на два года.

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      Артем Соколов
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