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15:59, 23 сентября 2024Силовые структуры

Шпионившего в ЛНР гражданина Украины осудили на 16 лет

В ЛНР суд приговорил украинца Соколова к 16 годам за шпионаж в пользу СБУ
Начало событий в новости Гражданина Украины отдали под суд за шпионаж в ЛНР

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил 51-летнего гражданина Украины Александра Соколова к 16 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Соколов признан виновным по статье 276 («Шпионаж») и по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и созданием учетных записей в социальных сетях, размещенных в электронных или информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, сроком на два года.

Как установил суд, в период с октября 2022 года по февраль 2023-го Соколов собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих, а также маршрутах движения колонн военной техники в регионе. Собранную информацию он передавал сотрудникам украинских спецслужб через мессенджеры. Кроме того, в марте 2023 года в интернете он разместил публикации с призывами к расправе над сотрудниками правоохранительных органов и судебного сообщества.

Его отдали под суд 17 июня.

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      Анна Габай
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