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15:07, 17 июня 2024Силовые структуры

Гражданина Украины отдали под суд за шпионаж в ЛНР

Генпрокуратура РФ передала в суд ЛНР дело о шпионаже украинца Соколова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Генпрокуратура России направила в Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) уголовное дело гражданина Украины, 51-летнего Александра Соколова, обвиняемого в шпионаже и призывах к экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с октября 2022-го по февраль 2023 года украинец собирал сведения о движении колонн и местонахождении подразделений и техники Вооруженных сил России на территории ЛНР. Собранную информацию Соколов отправлял украинской спецслужбе через мессенджеры. Переданные им данные могли использоваться противником для нанесения огневого удара по участникам специальной военной операции.

Кроме того, следователи выяснили, что украинец в марте 2023 года опубликовал в интернете призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов и судей ЛНР.

Ранее 17 июня сообщалось, что в Свердловский областной суд поступило уголовное дело гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Процесс будет проходить в закрытом режиме под председательством судьи Андрея Минеева. Первое заседание назначено на 26 июня.

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      Любовь Ширижик
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