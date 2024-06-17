Назначен закрытый суд над американским журналистом по делу о шпионаже

Закрытый суд над журналистом Гершковичем по делу о шпионаже начнется 26 июня

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело гражданина США Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Процесс будет проходить в закрытом режиме под председательством судьи Андрея Минеева. Первое заседание назначено на 26 июня.

13 июня Генпрокуратура России сообщила, что журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Гершковича обвиняют в сборе данных о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», который занимается выпуском и ремонтом военной техники. Из утвержденного обвинительного заключения по уголовному делу о шпионаже следует, что американец действовал по заданию ЦРУ. Сбор им секретной информации о деятельности оборонного предприятия документально подтверждено, отметили в надзорном ведомстве.

Корреспондент был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Ранее Московский городской суд продлил его арест до 30 июня.

