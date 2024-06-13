Американского журналиста обвинили в сборе данных об «Уралвагонзаводе»

Журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича обвиняют в сборе данных о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», который занимается выпуском и ремонтом военной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.
Из утвержденного обвинительного заключения по уголовному делу о шпионаже следует, что американец действовал по заданию ЦРУ. Сбор им секретной информации о деятельности оборонного предприятия документально подтверждено, отметили в надзорном ведомстве.
Судить Гершковича будут в Свердловском областном суде в Екатеринбурге.
Ранее 13 июня сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд материалы для рассмотрения по существу.
Корреспондент был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Ранее Московский городской суд продлил его арест до 30 июня.
23 мая кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что «для него» российский лидер Владимир Путин вернет Гершковича в США.