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16:37, 13 июня 2024Силовые структуры

Американского журналиста обвинили в сборе данных об «Уралвагонзаводе»

ГП: журналист WSJ Гершкович собирал данные об Уралвагонзаводе
Начало событий в новости Дело обвиняемого в шпионаже американского журналиста передали в суд

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича обвиняют в сборе данных о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», который занимается выпуском и ремонтом военной техники. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Из утвержденного обвинительного заключения по уголовному делу о шпионаже следует, что американец действовал по заданию ЦРУ. Сбор им секретной информации о деятельности оборонного предприятия документально подтверждено, отметили в надзорном ведомстве.

Судить Гершковича будут в Свердловском областном суде в Екатеринбурге.

Ранее 13 июня сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд материалы для рассмотрения по существу.

Корреспондент был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Ранее Московский городской суд продлил его арест до 30 июня.

23 мая кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что «для него» российский лидер Владимир Путин вернет Гершковича в США.

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      Любовь Ширижик
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