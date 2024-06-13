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15:52, 13 июня 2024Силовые структуры

Дело обвиняемого в шпионаже американского журналиста передали в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Дело Гершковича рассмотрит Свердловский областной суд, уточнили в Генпрокуратуре. Журналист проходит обвиняемым по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

По версии следствия, американец по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия «НПК "Уралвагонзавод"».

Корреспондент был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Ранее Московский городской суд продлил его арест до 30 июня.

23 мая кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что «для него» российский лидер Владимир Путин вернет Гершковича в США.

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