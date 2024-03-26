Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:18, 26 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей

В Москве суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Московский городской суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Гершкович будет под стражей до 30 июня.

Корреспондент Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении журналиста следователи возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. 20 февраля Московский городской суд оставил Гершковича в СИЗО до 30 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

      Россиян предостерегли от выращивания ряда грибов на даче

      Слепаков решил избавиться от последнего бизнеса в России

      В Госдуме высказались о дискуссии на тему возвращения смертной казни в России

      Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

      Токаев призвал все страны объединиться после теракта в «Крокусе»

      Звезда «Эйфории» Сидни Суини раскрыла секрет красоты

      Раскрыта опасность диабета

      Восьмой обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сдать квартиру славянам

      Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше