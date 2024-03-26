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Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей
В Москве суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича
Московский городской суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
Гершкович будет под стражей до 30 июня.
Корреспондент Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении журналиста следователи возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. 20 февраля Московский городской суд оставил Гершковича в СИЗО до 30 марта.