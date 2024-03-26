Обвиняемого в шпионаже американского журналиста оставили под стражей

В Москве суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Московский городской суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Гершкович будет под стражей до 30 июня.

Корреспондент Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении журналиста следователи возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. 20 февраля Московский городской суд оставил Гершковича в СИЗО до 30 марта.