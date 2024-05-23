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12:52, 23 мая 2024Мир

Трамп пообещал вернуть Гершковича в США с помощью Путина

Трамп заявил, что для него Путин вернет в США журналиста Гершковича
Эван Гершкович

Эван Гершкович. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что «для него» российский лидер Владимир Путин вернет заключенного американского журналиста Эвана Гершковича в США. Об этом сообщает Reuters.

«Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal (WSJ), которого удерживает Россия, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность. Он будет дома, в безопасности со своей семьей. Президент России Владимир Путин сделает это для меня, но не для кого-либо другого», — написал американский экс-президент в соцсетях.

Корреспондент газеты WSJ Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. 26 марта суд продлил ему арест до 30 июня.

30 апреля Трамп пообещал, что добьется освобождения журналиста после своего прихода в Белый дом. Он подчеркнул, что именно в этом разница между ним и текущим президентом США Джо Байденом.

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      Лина Пивоварова
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