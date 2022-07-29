В Минздраве выступили за запрет свободной продажи электронных сигарет в России

Специалист Минздрава Гамбарян выступила за запрет продажи электронных сигарет в России

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян выступила за запрет вейпов и электронных сигарет. Она подчеркнула, что без введения ограничений на их продажу невозможно достичь государственных целей по противодействию потребления табака, передает РИА Новости.

«Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья», — подчеркнула специалист.

Гамбарян добавила, что эти средства не помогают бросить курить и не могут использоваться в качестве продуктов для минимизации вреда от курения обычных сигарет. Она напомнила, что потребление никотина способствует развитию бронхита и астмы, а также может провоцировать злокачественные новообразования и болезни сердечно-сосудистой системы.

Эксперт Минздрава подчеркнула, что любые электронные системы доставки никотина вредны для жизни и здоровья. Более того, они содержат синтетический, крайне токсичный никотин, который всасывается в кровь в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем при курении обычных сигарет, чем вызывает стойкую зависимость.

Ранее замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский высказался против запрета электронных сигарет и вейпов. Он напомнил, что запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля, и неясно, какой никотин и в каком количестве будет там фигурировать, и призвал как можно быстрее ввести систему обязательной маркировки.

