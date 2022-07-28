Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в России

Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в РФ, но за маркировку

Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в России, однако выступил за ускорение введения их обязательной маркировки. Об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский, передает ТАСС.

Он напомнил, что запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля, и неясно, какой никотин и в каком количестве будет там фигурировать.

«Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — добавил Заславский.

Он указал, что Минпромторг намерен сосредоточиться в первую очередь на борьбе с нелегальным оборотом путем введения обязательной маркировки средствами идентификации. Представитель ведомства отметил, что от участников рынка поступают запросы с предложением ускорить реализацию этой инициативы.

В настоящее время вопрос прорабатывается, но окончательное решение примет правительство России. Заславский добавил, что формированию легального рынка будет способствовать принятие законопроекта о регулировании оборота и производства табачных изделий по аналогии с алкоголем.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Москве обнаружили и изъяли партию из 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет.

