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Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в России

Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в РФ, но за маркировку

Фото: Unsplash.com

Минпромторг высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в России, однако выступил за ускорение введения их обязательной маркировки. Об этом заявил замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский, передает ТАСС.

Он напомнил, что запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля, и неясно, какой никотин и в каком количестве будет там фигурировать.

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«Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот», — добавил Заславский.

Он указал, что Минпромторг намерен сосредоточиться в первую очередь на борьбе с нелегальным оборотом путем введения обязательной маркировки средствами идентификации. Представитель ведомства отметил, что от участников рынка поступают запросы с предложением ускорить реализацию этой инициативы.

В настоящее время вопрос прорабатывается, но окончательное решение примет правительство России. Заславский добавил, что формированию легального рынка будет способствовать принятие законопроекта о регулировании оборота и производства табачных изделий по аналогии с алкоголем.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Москве обнаружили и изъяли партию из 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет.

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Марина Совина
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