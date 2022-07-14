В Москве нашли 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет

Партию из 150 тысяч опасных для жизни электронных сигарет нашли и изъяли в Москве

Партию из 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет обнаружили и изъяли в Москве. Об этом сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк, ее слова приводятся на портале «МВД Медиа».

По сообщению Волк, несертифицированные электронные сигареты ввозились в Россию из Азии под видом мелких бытовых приборов и не имели нужных сопроводительных документов.

«Чтобы легализовать товар, фигуранты изготавливали поддельные сопроводительные документы и сертификаты качества. В дальнейшем сигареты поставляли в торговые предприятия и продавали через интернет-магазины», — рассказала представитель МВД.

Опасность электронных сигарет для здоровья заключалась в том, что реальное содержание никотина в них сильно отличалось от заявленного.

По факту ввоза опасных устройств возбуждено уголовное дело по статье 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось, что вейп взорвался у лица подростка — у пострадавшего были диагностированы разрывы губы и носа, а также пострадали кисть правой руки и грудная клетка.

Аналогичный случай произошел 6 июня в Екатеринбурге, где взорвавшийся во рту у 15-летнего подростка вейп лишил его зубов и нанес ожоги. Предварительно установлено, что устройство для курения школьнику дал на время его друг.