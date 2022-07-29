Четыре человека пострадали при взрыве газа в Москве

В Новой Москве четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования

Четыре человека пострадали при взрыве газа в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Карачаровец в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации издания, при установке оборудования и его заправке газом, топливо загорелось и взорвалось. Различные травмы получили три монтера и заказчик работ.

О состоянии пострадавших в СНТ не сообщается. На место уже следуют машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в поселке Кузоватово Ульяновской области произошел взрыв на газовой заправке. Видео с моментом взрыва сняли очевидцы.