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Четыре человека пострадали при взрыве газа в Москве

В Новой Москве четыре человека пострадали при взрыве газового оборудования

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Четыре человека пострадали при взрыве газа в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) Карачаровец в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По информации издания, при установке оборудования и его заправке газом, топливо загорелось и взорвалось. Различные травмы получили три монтера и заказчик работ.

О состоянии пострадавших в СНТ не сообщается. На место уже следуют машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в поселке Кузоватово Ульяновской области произошел взрыв на газовой заправке. Видео с моментом взрыва сняли очевидцы.

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Валерий Розенберг
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