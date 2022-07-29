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Предсказана потеря лидерства Германии в ЕС

Журналист Bloomberg Тадео предсказала Германии потерю лидерства в ЕС из-за России

Фото: Pixabay

Журналист Мария Тадео в статье для Bloomberg предсказала, что Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе (ЕС).

Это обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России, отмечает обозреватель. При этом, по ее словам, ФРГ более десяти лет имела высшую моральную и финансовую власть и авторитет в Европе. «Энергетический кризис изменил положение вещей», — говорится в статье.

Как считает Тадео, ФРГ сегодня может уступить свои лидерские позиции южным странам ЕС. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России.« Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил», — заключила она.

Ранее немецкая журналистка Алина Липп заявила, что спецоперация на Украине расколола общество Германии. По словам гражданки ФРГ, часть немцев выражает солидарность действиям России и поддерживает решение о начале спецоперации, однако есть те, кто «не верит, что на Украине есть реальные нацисты».

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Марина Совина
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