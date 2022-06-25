Немецкая журналистка рассказала о расколе Германии из-за спецоперации на Украине

Немецкая журналистка Липп заявила о расколе Германии из-за спецоперации на Украине

Немецкая журналистка Алина Липп, которая находится в Донбассе и пишет о происходящих там событиях, заявила, что спецоперация на Украине расколола общество Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам гражданки ФРГ, часть немцев выражает солидарность действиям России и поддерживает решение о начале спецоперации, однако есть те, кто «не верит, что на Украине реальные нацисты».

Она добавила, что получает от подписчиков своего канала множество писем со словами поддержки и благодарности за «правдивую информацию» и благотворительную деятельность.

Ранее в июне стало известно, что Липп осудили на родине за «поощрение и одобрение преступных действий» против Украины. Около месяца назад она обнаружила, что у нее заблокировали платежную систему PayPal вместе с находящимися там деньгами. После этого часть средств со счетов изъяли в пользу государства. «Я здесь полгода работаю и сама вижу, как нас обстреливает Украина. Я могу в любой момент распрощаться с жизнью. И поэтому я считаю, что это хорошо, что Россия помогает здесь людям», — отметила собеседница издания.