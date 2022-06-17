В ФРГ осудят работающую в Донбассе немку за «поощрение и одобрение преступных действий»

Гражданку ФРГ Алину Липп, которая находится в Донбассе и пишет о происходящих там событиях, осудят на родине за «поощрение и одобрение преступных действий» против Украины. Об этом она рассказала РИА Новости.

Гражданка Германии публикует сведения о событиях в Донбассе, интервью с пострадавшими от украинских обстрелов жителями и ведет сбор пожертвований на свою деятельность.

По словам немки, около месяца назад она обнаружила, что у нее заблокировали платежную систему PayPal вместе с находящимися там деньгами, затем ей пришло оповещение из банка, что ее счет и счет ее отца будут заблокированы. После этого часть средств со счетов изъяли в пользу государства.

Как считает следствие, Липп солидаризировалась с действиями Москвы на территории Украины и таким образом совершила противозаконное действие, нарушив немецкое законодательство по части «поощрение и одобрение преступных действий». «Я здесь полгода работаю и сама вижу, как нас обстреливает Украина. Я могу в любой момент распрощаться с жизнью. И поэтому я считаю, что это хорошо, что Россия помогает здесь людям», — отметила собеседница издания.

В апреле Липп сообщала, что украинские силовики убили большое количество человек в больнице Мариуполя. Репортер добавила, что не может представить такие зверства от русских военнослужащих, поскольку те только помогают, в том числе распространяя гуманитарную помощь.