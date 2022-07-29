Певица Глюкоза показала фигуру на новом фото в купальнике и спросила мнение подписчиков

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру на новом фото в купальнике. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 36-летняя поп-исполнительница выложила в сторис фото, на котором она позирует перед камерой, прислонившись спиной к стене. Для съемки знаменитость выбрала купальник розового цвета, оформленный разрезами по бокам и V-образным декольте. При этом Глюкоза сделала макияж в нюдовых тонах, а волосы распустила.

Кроме того, артистка решила спросить мнение подписчиков насчет своей физической формы. «Любименькие, поправиться или все ок?» — подписала публикацию звезда.

В июне Глюкозу раскритиковали за видео в откровенном наряде. В размещенном ролике певица станцевала под собственный трек «Пати Экзотика». Поп-исполнительница позировала перед камерой в полупрозрачном черном комбинезоне с круглыми разрезами на груди и животе, украшенном сияющими стразами. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу образа Глюкозы. Так, некоторые юзеры посчитали наряд звезды слишком вульгарным, а другие — отметили, что ей не надо стесняться своего тела.

