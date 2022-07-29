Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Kraft Heinz решил продать заводы в России

«Коммерстантъ»: концерн Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России

Фото: Reuters

Американский продовольственный концерн Kraft Heinz решил продать свой бизнес в России по производству детского питания, на продажу выставлены два завода и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница». Об этом стало известно «Коммерстанту».

По информации издания, компания собирается продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск», их совокупная мощность составляет 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В прошлом году на этих заводах выпустили свыше 13,3 тысячи тонн продукции, чистая выручка сегмента выросла до 43 милллионов долларов (на 8,5 процента), EBITDA достигла 2,8 миллиона долларов.

При этом в самой компании отказались комментировать «рыночные слухи».

Продажа активов Kraft Heinz обсуждала с группой компаний «Черноголовка», которая производит снеки, сладости, напитки и выпускает собственную линейку детского питания. В «Черноголовке» не прокомментировали изданию эту информацию.

Ранее норвежский производитель упаковки Elopak принял решение продать бизнес в России местному руководству. «Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100 процентов акций», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле
Госдолг Германии достиг исторического максимума
В ДНР рассказали о ракетном обстреле ВСУ Иловайска
Раскрыта настоящая цена доллара
Российский сенатор объяснил желание США организовать разговор Блинкена и Лаврова
Kraft Heinz решил продать заводы в России
В Госдуме предложили перенести посольство США из Москвы за 101 километр
Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
Названа главная ошибка испытывающих боли в спине людей
В США раскритиковали отношение Зеленского к проблемам Вашингтона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.