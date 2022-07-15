Норвежский производитель упаковки Elopak продаст бизнес в России местному руководству

Норвежский производитель упаковки Elopak принял решение продать бизнес в России местному руководству. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление фирмы.

«Было достигнуто соглашение о передаче российского бизнеса (АО "Элопак") местному руководству путем продажи 100 процентов акций», — говорится в сообщении. Сумма сделки не называется, соглашение еще должна одобрить правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. При новых владельцах бизнес будет работать независимо, сама Elopak дистанцируется от российского рынка, с которого решила уйти в марте 2022 года.

В середине июня Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил компании Tetra Pak, выступающей крупнейшим в России поставщиком упаковочной продукции, поставлять свои товары в страну.

В конце марта в Tetra Pak заявили о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным СМИ, компания намеревалась приостановить выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра. Российские производители начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» для замены импортных аналогов.