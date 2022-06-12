Dagens Nyheter: власти Швеции запретили Tetra Pak поставлять продукцию в Россию

Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретили компании Tetra Pak, выступающей крупнейшим в РФ поставщиком упаковочной продукции, поставлять свои товары в Россию. Такая информация появилась в газете Dagens Nyheter.

Компания, которая владеет заводом в городе Лобня Московской области, сообщила шведским властям, что поставки являются частью гуманитарной помощи, однако эти аргументы показались им неубедительными. «То, что заявила Tetra Pak, и расследование дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что руководство компании хочет оспорить это решение. Оно считает, что что из-за прекращения экспорта активы Tetra Pak могут быть национализированы, и Москва «получит доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет».

В конце марта в Tetra Pak заявили о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. По данным СМИ, компания намеревалась приостановить выпуск упаковок для вина и напитков (кроме сока) объемом два литра.