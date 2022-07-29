Появились подробности гибели туриста под лопастью вертолета в Греции

Полиция Афин: британский турист погиб от лопасти вертолета, когда разговаривал по телефону

Появились подробности гибели британского туриста, попавшего под лопасти вертолета во время отдыха в Греции. Новые детали сообщил начальник отдела расследования несчастных случаев Афин Иоаннис Кондилис, передает издание PerthNow.

Так, стало известно, что в момент происшествия 21-летний Джек Фентон (Jack Fenton), находившийся на взлетно-посадочной полосе, мог общаться по мобильному телефону, а не фотографироваться, как сообщалось ранее. «Из собранных нами показаний не следует, что молодой человек хотел сделать селфи, — рассказал сотрудник полиции. — Отмечается, что парень держал мобильный телефон у уха и, предположительно, разговаривал».

Согласно показаниям свидетелей, пилотом и сотрудниками афинского аэропорта были соблюдены все правила, предусмотренные инструкцией по эксплуатации воздушных судов: пассажиров высадили и провели к зданию авиагавани, однако один из туристов по неизвестной причине решил вернуться в вертолет.

«Он [британец] никому ничего не сказал. Когда один из наземных сотрудников увидел, что он идет к вертолету, он громко закричал по-английски: "Стой, стой, стой", однако парень не услышал его», — сообщил Кондилис. Далее молодого человека, проходящего под хвостовой частью вертолета, ударил несущий винт, который из-за высокой скорости во время вращения практически не виден.

Отмечается, что в настоящее время продолжают изучаться имеющиеся записи камер наружного видеонаблюдения, а также проводится токсикологический тест на наличие алкоголя в крови погибшего.

О гибели Джека Фентона стало известно во вторник, 26 июля. Британский турист погиб от лопастей на глазах брата и сестры после возвращения с семейного отпуска на острове Миконос.