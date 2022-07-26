Турист погиб от лопастей вертолета на глазах семьи во время отдыха в Греции

В Греции 21-летний британский турист попал под лопасти вертолета и погиб

Британский турист случайно попал под лопасти вертолета во время роскошного отдыха в Греции и погиб. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, несчастный случай произошел в частном аэропорту в Афинах. 21-летний путешественник прилетел туда на частном вертолете после семейного отпуска на острове Миконос.

Британец погиб от лопастей на глазах брата и сестры, когда выходил из воздушного судна и делал на его фоне селфи. Родители путешественника летели следом на другом вертолете. На место происшествия прибыли экстренные службы — они установили, что смерть наступила мгновенно.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку. Пилоту может быть предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, если выяснится, что он позволил пассажирам выйти из вертолета до выключения двигателя.

Отмечается, что пилот второго вертолета, где находились родители погибшего, решил совершить незапланированную посадку в международном аэропорту Афин, чтобы британцы не увидели трагичную смерть сына.

Ранее в июле американский турист упал в кратер Везувия при попытке сделать селфи. Мужчина решил сделать памятное фото на фоне панорамы Неаполя и выронил из рук мобильный телефон. Чтобы поднять смартфон, ему пришлось спуститься вниз по воронке кратера, однако турист потерял равновесие, сорвался и пролетел еще несколько метров вниз.