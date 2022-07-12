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Турист делал селфи на фоне Везувия и сорвался в кратер

Турист из США уронил телефон в кратер Везувия во время селфи и упал вслед за ним

Фото: unsplash

Американский турист упал в кратер потухшего вулкана Везувий в Италии при попытке сделать селфи. Об этом пишет Independent.

23-летний путешественник из США во время отдыха в Италии отправился с семьей на вулкан Везувий — отмечалось, что американцы достигли его вершины по запрещенному маршруту. На высоте мужчина решил сделать памятное фото на фоне панорамы города Неаполь и выронил из рук мобильный телефон.

Чтобы поднять смартфон, ему пришлось спуститься вниз по воронке кратера, однако турист потерял равновесие, сорвался и пролетел еще несколько метров вниз. Очевидцы позвали на помощь — за путешественником спустились несколько гидов, которые помогли ему выбраться наверх.

На чрезвычайный случай отреагировала полиция, также в готовность был приведен спасательный вертолет. Тем не менее турист отделался порезами и синяками на руках и спине. Сообщалось, что правоохранительные органы предъявили ему с родственниками обвинение в незаконном вторжении на общественную территорию.

В мае румынская туристка погибла в Таиланде при попытке сделать селфи на вершине 15-метрового водопада. Отмечалось, что девушка поскользнулась на мшистой поверхности и упала с обрыва вниз головой.

Ударная волна
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Дарья Рыбак
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