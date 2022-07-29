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В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге

Глава Запорожья заявил об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по железной дороге

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по железнодорожному полотну в Запорожской области. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ, предположительно, использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Сегодня, предположительно с использованием РСЗО HIMARS, нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря», — написал он. Балицкий также сообщил, что в результате удара разбиты три ветки полотна в 600 метрах от станции в сторону Розовки и три ветки в 300 метрах от станции в сторону Мелитополя и Полога.

«Вышли на след корректировщиков, которые будут задержаны и наказаны», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов».

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Варвара Кошечкина
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В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге
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