В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге

Глава Запорожья заявил об ударе ВСУ из РСЗО HIMARS по железной дороге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по железнодорожному полотну в Запорожской области. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ, предположительно, использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Сегодня, предположительно с использованием РСЗО HIMARS, нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря», — написал он. Балицкий также сообщил, что в результате удара разбиты три ветки полотна в 600 метрах от станции в сторону Розовки и три ветки в 300 метрах от станции в сторону Мелитополя и Полога.

«Вышли на след корректировщиков, которые будут задержаны и наказаны», — добавил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов».