В Запорожье заявили об ударе ВСУ из HIMARS по железной дороге
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по железнодорожному полотну в Запорожской области. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
По его словам, ВСУ, предположительно, использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
«Сегодня, предположительно с использованием РСЗО HIMARS, нанесены удары по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря», — написал он. Балицкий также сообщил, что в результате удара разбиты три ветки полотна в 600 метрах от станции в сторону Розовки и три ветки в 300 метрах от станции в сторону Мелитополя и Полога.
«Вышли на след корректировщиков, которые будут задержаны и наказаны», — добавил он.
Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов».