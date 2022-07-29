Минобороны заявило о ракетном ударе ВСУ по СИЗО с пленными бойцами «Азова»

Минобороны заявило об ударе ВСУ ракетами HIMARS по СИЗО в Еленовке, погибли 53 человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору (СИЗО) в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, в результате удара погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев. Ранения также получили 8 сотрудников СИЗО. Позже представители Донецкой народной республики (ДНР) уточнили, что число погибших увеличилось до 53. «Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — считают в Минобороны.

Обстоятельства произошедшего расследуются. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного удара по статье 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен Минобороны России

Реакция Украины

В Вооруженных силах Украины отрицают удары по тюрьме в Еленовке, сообщает украинский Генштаб в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Представили ВСУ обвинили в произошедшем российскую армию и заявили, что Москва таким образом пытается скрыть пытки и убийства украинских военнопленных, содержащихся в СИЗО.

53 человека погибли в результате удара HIMARS по тюрьме в Еленовке

«Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные», — говорится в сообщении.

Сдача в плен бойцов «Азова»

В конце мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь». По данным ведомства, подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.