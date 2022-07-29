Минобороны заявило об ударе ВСУ из HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова»

Генерал Конашенков заявил, что ВСУ ударили из HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по тюрьме с пленными бойцами «Азова». Об этом на ежедневном брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что обстрелу подверглась тюрьма в районе населенного пункта Еленовка в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР).

По сообщению представителя военного ведомства, в результате удара погибли 40 пленных солдат ВСУ, 75 получили ранения. Кроме того, ранения получили восемь сотрудников изолятора. Конашенков отметил, что целью удара было устрашение ВСУ своих солдат.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — подытожил представитель Минобороны.

20 мая Минобороны России заявило о полном взятии под контроль завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ходе операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко, известный как Редис, также вышел с территории завода и сдался в плен.