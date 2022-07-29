Стали известны подробности о владельце сгоревшего московского хостела

Отставной полковник МВД владел сгоревшим хостелом на юго-востоке Москвы

Отставной полковник МВД владел сгоревшим хостелом, где погибли восемь человек, на Алма-Атинской улице на юго-востоке Москвы. Такие подробности приводит «Московский комсомолец».

Мужчина был одним из руководителей управления внутренних дел на водном транспорте, потом переехал на Дальний Восток. Уволившись из органов, он занялся бизнесом.

По сведениям источника издания, у владельца сгоревшего хостела есть еще несколько фирм, некоторые из которых он оформил на дочь. Сфера деятельности этих компаний была разнообразна: начиная от стоматологической практики и заканчивая торговлей напитками и табачными изделиями.

Пожар в многоэтажке на юго-востоке Москвы произошел в ночь на 29 июля. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. Источник ТАСС уточнил, что все погибшие были мигрантами.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.