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Захарова прокомментировала изоляцию России со стороны Запада

Захарова: насыщенность переговоров говорит о неудачной попытке Запада изолировать Россию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В условиях постоянных переговоров и насыщенного рабочего графика министра иностранных дел Сергея Лаврова говорить об изоляции не приходится. О неудачной попытке изолировать Россию и подвергнуть ее остракизму со стороны Запада заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Каждый день подходят люди — зарубежные коллеги, журналисты, обыватели — и сквозь смех задают один и тот же вопрос: "Первый раз такую "изоляцию" видим. Как вы выдерживаете такой темп?". Держимся, отвечаю, хотя непросто, конечно, в этот раз она нам дается — рабочий график Лаврова, насыщенность переговоров говорят сами за себя», — прокомментировала дипломат.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия находится в изоляции из-за военных действий на Украине, и чувствует себя изгоем. По его словам, во время саммита министров иностранных дел государств G20 («Большой двадцатки») стороны показали «широкий консенсус» насчет того, что Россию нужно осудить за действия на Украине и якобы провокацию продовольственного кризиса в мире.

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Виктория Кондратьева
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